Цена биткоина превысила двухлетний максимум

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии в четверг, 11 января, выросла на 9,12% - до $49,014 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные биржи Coindesk.

По данным площадки, затем рост криптовалюты замедлился. По состоянию на на 17:54 мск цена биткоина составляла $48,174 тыс.

Журналисты пояснили, что в последний раз стоимость биткоина превышала $49 тыс. 27 декабря 2021 года.