Brexit обошелся британской экономике в 140 миллиардов фунтов

Только в 2023 году Brexit обошелся британской экономике примерно в 140 миллиардов фунтов стерлингов (178 млрд долларов), озвучил мэр Лондона Садик Хан.

По его словам, Brexit не работает. В этой связи необходимо срочно восстановить более тесные отношения с ЕС, чтобы остановить спад.

Хан полагает, что жесткий Brexit, в который вступила страна, ведет к падению экономики и росту стоимости жизни.