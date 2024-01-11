Brexit обошелся британской экономике в 140 миллиардов фунтов
Только в 2023 году Brexit обошелся британской экономике примерно в 140 миллиардов фунтов стерлингов (178 млрд долларов), озвучил мэр Лондона Садик Хан.
По его словам, Brexit не работает. В этой связи необходимо срочно восстановить более тесные отношения с ЕС, чтобы остановить спад.
Хан полагает, что жесткий Brexit, в который вступила страна, ведет к падению экономики и росту стоимости жизни.
Согласно расчетам Cambridge Econometrics, к 2035 году уровень занятости в Великобритании сократится на три миллиона в результате Brexit. Ожидается, что инвестиции снизятся на треть, сообщает портал Spiegel Online.