Инфляция в Аргентине превысила 210%

По итогам 2023 года инфляция в Аргентине составила 211,4%, говорится в докладе республиканского Института статистики и переписи. В декабре цены в Аргентине выросли на 25,5%. При этом в ноябре инфляция составляла 12,8%, в октябре — 8,3%.

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В последний месяц года стоимость продуктов питания увеличилась на 29,7, пассажирских перевозок — на 31,7%. Темпы роста цен ускорились после прихода к власти крайне правого политика Хавьера Милея. Он вступил в должность 10 декабря.