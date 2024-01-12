Дефицит бюджета США за I квартал 2024 года превысил $500 млрд

Дефицит федерального бюджета США по итогам первого квартала 2024 финансового года (начался в октябре) достиг $510 млрд. Об этом свидетельствует отчет Минфина США.

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В декабре дефицит составил $129,4 млрд (+52% год к году). Доходы за период в размере $429 млрд оказались на $26 млрд ниже аналогичного показателя прошлого года. Расходы, напротив, выросли на $19 млрд год к году, до $559 млрд.

Скачок дефицита впервые привел к тому, что общий государственный долг превысил $34 трлн.

Дефицит продолжает накапливаться, несмотря на заверения администрации Байдена, что Закон о снижении инфляции, помимо снижения цен, сэкономит «сотни миллиардов» дефицита, отмечает CNBC. При текущих темпах годовой дефицит может превысить $2 трлн. В 2023 году показатель составил $1,7 трлн.