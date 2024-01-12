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Цена нефти Brent превысила $80 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $80 за баррель впервые с 27 декабря 2023 года. RT на русском

К 13:45 мск Brent поднялась на 2,23%, до $80,23. В то же время нефть марки WTI торговалась на уровне $74,78 (+1,87%). ТАСС

Эксперты отмечают, что стоимость нефти растет на новостях о ночных ударах США и Великобритании по объектам йеменских хуситов в ответ на их атаки на международные суда в Красном море. Говорит Москва

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