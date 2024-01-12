В Европе перешли к опустошению подземных хранилищ газа
Данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) свидетельствуют о наращивании в регионе отбора газа. Он составил почти миллиард кубометров в сутки к настоящему времени, передает «Прайм».
Специалисты обращают внимание на то, что данное значение стало самым большим с начала 2021 года. Такая активизация со стороны европейцев привела к снижению суммарных запасов газа на континенте до 82 процентов от суммарной вместимости хранилищ Европейского союза.
Вместе с тем аналитики указывают на увеличение поступлений сжиженного природного газа (СПГ) в страны. За счет этого государства компенсируют сокращение запасов топлива в подземных хранилищах, отмечают они.
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что трубопровод для сжиженного природного газа (СПГ) в Германии пострадал из-за действий неизвестных граждан – они просверлили в нем дыры. Уточнялось, что речь идет об объекте, расположенном в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Ущерб от утечки газа оценили в €1,6 млн.