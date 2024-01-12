В Европе перешли к опустошению подземных хранилищ газа

Данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) свидетельствуют о наращивании в регионе отбора газа. Он составил почти миллиард кубометров в сутки к настоящему времени, передает «Прайм».

Специалисты обращают внимание на то, что данное значение стало самым большим с начала 2021 года. Такая активизация со стороны европейцев привела к снижению суммарных запасов газа на континенте до 82 процентов от суммарной вместимости хранилищ Европейского союза.

Вместе с тем аналитики указывают на увеличение поступлений сжиженного природного газа (СПГ) в страны. За счет этого государства компенсируют сокращение запасов топлива в подземных хранилищах, отмечают они.