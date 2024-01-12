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Китай установил рекорд по закупкам нефти

По итогам 2023 года Китай установил исторический рекорд по закупкам сырой нефти. В среднем в сутки импорт составлял 11,28 миллиона баррелей, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на таможенные данные КНР сообщает Reuters.

Китай установил рекорд по закупкам нефти
© Lenta.ru

Поводом для резкого увеличения поставок стала отмена ковидных ограничений, что привело к большей мобильности населения и росту потребления в транспортной отрасли. Пассажирооборот на автомобильных дорогах в период с января по ноябрь 2023 года вырос на 43,6 процента, а авиаперевозки за год дали прирост в 27 процентов.

При этом спрос на дизельное топливо остается ослабленным из-за проблем в строительном секторе и неопределенности в производстве. По прогнозам аналитиков, потребление нефти в первом полугодии в Китае вырастет на четыре процента.

Ранее стало известно, что в 2023 году внешняя торговля Китая сократилась на пять процентов по сравнению с 2022-м. Импорт упал на 5,5 процента, а экспорт — на 4,6 процента. В денежном выражении объем внешней торговли достиг 5,93 триллиона долларов.

Экономика
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