Болгария нашла замену российской нефти

Власти Болгарии нашли новых поставщиков для своего нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, чтобы заменить сырьё из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные London Stock Exchange Group.

Отмечается, что в январе Болгария закупила нефть в трёх разных странах — Казахстане, Тунисе и Ираке. Согласно данным трейдеров и поставщика финансовых данных London Stock Exchange Group, София закупила две партии нефти из Казахстана по 70 тысяч тонн каждая, одну партию из Туниса (33 тысячи тонн) и ещё одну партию из Ирака (76 тысяч тонн).

При этом Болгария имела возможность покупать нефть из России в обход «потолка цен» до конца 2024 года — благодаря этому в 2023 году страна закупила более 100 тысяч баррелей российского сырья. Как полагают эксперты, полноценной заменой российской нефти Urals, скорее всего, станет казахстанская марка KEBCO.