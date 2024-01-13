В России открыли крупнейшее месторождение золота с 1991 года. В месторождении Совиное на Чукотке подтверждены запасы более 100 т драгоценного металла, передаёт РБК со ссылкой на компанию «Атомредметзолото».
Там отметили, что буровые работы шли в круглогодичном режиме в условиях сплошной многолетней мерзлоты. Всего за три года пробурили 123 скважины суммарной протяженностью более 32 км.
На данный момент все поисковые, топографо-геодезические, геолого-геохимические и геофизические работы завершены. Проект предусматривает создание производственного комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд с дальнейшим производством слитков. Строительство и запуск горно-обогатительного производства планируется завершить к концу 2028 года.