Доходы Суэцкого канала за 11 дней января снизились на 40% в годовом исчислении

Доходы египетского Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря, за первые 11 дней нового года сократились на 40% в годовом исчислении, при этом объем транзитных перевозок снизился на 30%. Такие данные привел глава управления канала Усама Рабиа.

"За первые 11 дней наступившего года доходы канала снизились на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - указал Рабиа, слова которого привел новостной портал Masrawy.

Видео дня

По его информации, за указанное время транзитные перевозки сократились на 30%. Глава управления уточнил, что "количество судов, прошедших по каналу с начала года до 11 января, снизилось до 544". В прошлом году, добавил он, за тот же период прошлого года по каналу прошли 777 судов.

Глава администрации Суэцкого канал подтвердил, что "альтернативный проход судов вокруг мыса Доброй Надежды в настоящее время не может считаться безопасным из-за погодных условий в указанном регионе". Кроме того, по его словам, это "увеличивает сроки транспортировки грузов как минимум на две недели, а также затраты на доставку товаров и страховые суммы".

Ранее Рабиа опроверг информацию, что движение судов по каналу было остановлено из-за напряженной обстановки в южной части Красного моря. Он отметил, что управление Суэцкого канала намерено установить прямые каналы связи с судоходными компания, чтобы "совместно координировать действия, направленные на обеспечение устойчивости глобальных цепочек поставок". По убеждению главы управления канала, этот шаг "в интересах всего мирового судоходного сообщества и направлен на повышение эффективности работы Суэцкого канала и качества обслуживания его партнеров и клиентов".

По имеющейся информации, в настоящее время около 20 судоходных компаний, включая 6 крупнейших в мире, приняли решение о перенаправлении принадлежащих им судов по маршруту вокруг мыса Доброй Надежды, отказавшись от использования Суэцкого канала из-за ситуации в южной части Красного моря.

Доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала в прошлом году превысили $10 млрд. Финансовые поступления от канала являются одной из основных доходных статей египетского бюджета и важным источником пополнения долларов в казне страны.