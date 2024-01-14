В Британии восхитились усилиями Путина по поднятию зарплат в России

В России, несмотря на западные санкции, продолжают расти зарплаты, а безработица в стране находится на рекордно низком уровне из-за мер, принятых президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написали в британском издании Money Week.

«Номинальная заработная плата [в России] выросла на 15% в годовом исчислении, а инфляция достигла примерно 8%, что вынудило Центральный Банк [РФ] повысить процентные ставки до 16%», — говорится в материале.

Авторы статьи также указали на рекордно низкий уровень безработицы в стране, который достиг показателя в 3%. В издании написали, что Путина уже называют одним из «победителей 2023 года».