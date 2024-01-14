Индия закрыла доступ к сайтам ведущих мировых бирж криптовалюты

Индия заблокировала доступ к сайтам ведущих мировых бирж криптовалюты и поставщиков услуг виртуальных цифровых активов. Как сообщает газета The Economic Times, заблокированными оказались Binance, Kucoin, OKX и другие.

По данным издания, это произошло после того, как индийское правительство направило зарубежным криптовалютным биржам уведомления о несоблюдении законов страны, касающихся борьбы с отмыванием денег. 28 декабря 2023 года такие уведомления были направлены Binance, Kucoin, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, Houbi, Kraken, Gate.io и Bitfinex.