Российская экономика переживает неожиданный подъем, пишет обозреватель Саймон Уилсон в статье для британского издания Money Week. Он добавил, что это происходит вопреки прогнозам западных экспертов о грядущем из-за ограничительных мер коллапсе.

Аналитик отметил, что в 2023 году темпы роста ВВП России составили более 3%, что выше, чем в западных странах, включая Великобританию. Вместе с тем, напомнил Уилсон, в 2022 году эксперты предрекали сокращение экономики, предсказывали, что ее ждет крах.

По его оценке, на российскую экономику оказали положительное влияние такие факторы, как рост цен на нефть, увеличение экспорта в Индию и КНР, а также импортозамещение на внутреннем рынке.

Кроме того, уточнил обозреватель, уход западных компаний открыл большие возможности для российских предпринимателей. Высокие зарплаты военнослужащим, выплаты их семьям дали, по его словам, импульс развитию в депрессивных регионах.