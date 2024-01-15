Регуляторы нарастили резервы со скрытой валютной структурой

Данные Международного валютного фонда свидетельствуют о сокращении Центробанками в третьем квартале минувшего года международных валютных активов на более чем 160 миллиардов долларов. Они также демонстрируют одновременное наращивание резервов со скрытой валютной структурой, передает РИА Новости.

Показатель увеличился до 920 миллиардов долларов, что стало максимумом за пять лет, говорится в публикации. Рост составит 3,7%, указывают аналитики.

Доля резервов, валютная структура которых не раскрывается, в общем объеме международных валютных активов выросла на 0,4 процентного пункта, до 7,73%.

Специалисты зафиксировали сокращение международных резервов Центробанков в июле-сентябре в целом — на 1,3%, до 11,9 триллиона долларов с 12,06 триллиона долларов. Падение наблюдается впервые с 2022 года.