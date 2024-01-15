В Японии считают, что отношения Тайваня с Китаем могут обостриться

Избрание на пост главы администрации Тайваня Лай Циндэ способно обострить экономические связи с Китаем из-за жесткого отношения политика к Пекину. Об этом пишет японская газета Nikkei, передает ТАСС.

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Китай и Тайвань находятся в отношениях экономической взаимозависимости, отмечает издание. Остров является крупнейшим торговым партнером материковой части КНР. Китай серьезно зависит от закупок полупроводников, которые используются в электронных устройствах, в том числе смартфонах.

В деловых кругах Тайваня считают, что после избрания Лай Циндэ, выступающего за дальнейшее сближение с США, Китай может ужесточить ранее введенные санкции против острова, в том числе речь идет о запрете на импорт ряда сельскохозяйственных товаров и отмене таможенных льгот для некоторых видов промышленной продукции.

Журналисты считают, что нарастание конфликта между Китаем и Тайванем и взаимный обмен мерами экономического возмездия могут вызвать в мировой системе поставок хаос, а в случае вмешательства США ситуация еще сильнее обострится.