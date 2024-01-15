ЕЦБ может снизить ставку четыре раза в 2024 году

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может четыре раза принять решение о снижении процентной ставки в 2024 году на фоне замедления инфляции. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

По их оценкам, регулятор сократит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов в июне, сентябре, октябре и декабре. В итоге она достигнет отметки 3% под конец года.