В Минсельхозе озвучили причину роста цен на томаты и огурцы

Рост стоимости томатов и огурцов обусловлен сезонными факторами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.

В ведомстве отметили, что объемы внутреннего производства овощей в целом обеспечивают достаточное предложение на рынке страны по доступной цене. Там подчеркнули, что наблюдаемая ситуация с ценами является нормой. Специалисты указали на то, что удорожание указанных овощей связано с переходом на продукцию защищенного грунта и наращиванием импорта.

Данные Росстата свидетельствуют об удорожании огурцов за минувший декабрь на 40,4%, томатов — на 5,5%.

Министерство прогнозирует снижение стоимости овощей предстоящей весной за счет поступления на рынок РФ нового урожая из парников.