Опрос: французы решили экономить на еде и отоплении в новом году
Больше половины французов (57 процентов), опрошенных компанией Wavestone, заявили, что в 2024 году сократят потребление электроэнергии. Об этом сообщает Le Figaro.
Почти каждый второй респондент заявил, что планирует сократить потребление газа (45 процентов) и бензина (49 процентов). Треть (32 процента) французов планируют сократить расходы на еду, 56 процентов — расходы на досуг, 64 процента — траты на одежду.
Цены на электроэнергию во Франции с 1 февраля вырастут на десять процентов, а бюджеты домохозяйств находятся под инфляционным давлением в течение уже многих месяцев, отметил консультант Wavestone Жюльен Миникони.
«[Экономия], скорее, связана с бюджетными ограничениями, чем с экологической сознательностью», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что у французов уже сформировались «определенные рефлексы», к примеру, не включать отопление слишком сильно, и это «не обязательно влияет на их повседневный комфорт».
К таким жестам правительство призывает граждан с начала украинского кризиса, поставившего под угрозу поставки энергоносителей в Европу. Эффект от этого налицо: потребление электроэнергии и газа во Франции упало на 12 процентов по сравнению с допандемийными годами.