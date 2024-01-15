Решетников допустил повышение оценки роста ВВП РФ в 2023 году

"И вот у нас, например, последняя оценка ВПП 2021-2022 годов, которая появилась, если не ошибаюсь, 28 декабря прошлого года, Росстат существенно улучшил оценку экономики. Вы знаете, что темп роста экономики в 2021 году составил итоговые уже, это пятая оценка, 5,9%, а оценка 2022 года изменилась с минус 2,1% до минус 1,2%. Иными словами, наше экономическое развитие за последние два года оказалось более чем на 1% (выше), чем мы до этого считали", - отметил министр.