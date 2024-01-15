Власти пообещали «разогнать» модернизацию ЖКХ в России

Модернизацию сферы ЖКХ в России собираются ускорить до темпов, сравнимых с развитием строительства жилья. Направить фокус на эту отрасль пообещал местным органам власти вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводит РИА Новости.

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«Как мы "разгоняли" программу строительства жилья, мы также планируем в ближайшие годы активно заниматься коммуналкой», — заявил зампред правительства.

Хуснуллин отметил, что деньги на эти цели в стране есть. «Со следующего года у нас каждый год по 150 миллиардов рублей будут капитальные гранты, чтобы, используя часть внебюджетных вложений и часть грантов, мы могли собирать тему возвратных инвестиций», — пояснил вице-премьер.

Кроме того, зампред правительства обратил внимание на проблему собираемости платежей за коммунальные услуги, которые являются одним из источников финансирования отрасли ЖКХ. По его оценкам, дебиторская задолженность достигает триллиона рублей.