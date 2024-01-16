$87.68-0.4696.07-0.68
Почта

Россия рекордно нарастила поставки нефти в одну страну

По итогам декабря 2023 года морские поставки нефти из России в Турцию достигли рекордной отметки в 444 тысячи баррелей в сутки. Этот показатель составил около 13 процентов от общего морского сырьевого экспорта РФ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

Россия рекордно нарастила поставки нефти в Турцию
© РИА Новости

При этом около 70 процентов от поставленных объемов российского сырья в Турцию было отгружено в местном порту Алиага. В сравнении с ноябрем среднесуточные морские поставки в средиземноморскую страну увеличились на 12 тысяч баррелей. В то же время подавляющая часть экспортируемого сырья (около 85 процентов) была отправлена из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, уточнили аналитики.

Эксперты прогнозируют, что в январе 2024 года объем морского экспорта нефти из России в Турцию также окажется выше отметки в 400 тысяч баррелей сутки. Наращивание поставок они связывают с тем, что поставки сырья в этом направлении становятся более привлекательными на фоне кризиса в Красном море из-за ракетных атак на торговые суда со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла».

Другими ключевыми импортерами российской нефти стали азиатские страны, включая Индию и Китай. Эти государства приняли у себя в общей сложности около 76 процентов от суммарных объемов морских поставок России за рубеж, заключили эксперты.

Таинственный флот стал помогать России перевозить нефть по всему миру

Морские поставки российской нефти в Турцию растут не первый месяц. Во второй половине декабря издание Haber7 со ссылкой на данные Британской фондовой биржи (London Stock Exchange Group, LSEG) сообщило, что в ноябре 2023 года сырьевой экспорт из России в средиземноморскую страну оказался рекордным и достиг уровня в 400 тысяч баррелей. При этом средняя стоимость барреля российской нефти для Турции оказалась в среднем на 5-20 долларов ниже в сравнении с иностранными марками.

Экономика
Коммерсант