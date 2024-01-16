Bloomberg: Катар и Россия уведут танкеры из Суэцкого канала
Агентство Bloomberg сообщило об отклонении трех катарских и двух российских танкеров с газом от первоначального маршрута.
Уточняется, что они не зашли в Красное море через Суэцкий канал. Авторы ссылаются на данные в системе отслеживания судов. Не исключено, что на решение повлияли атаки йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на связанные с Израилем суда.
После того, как США на выходных нанесли удары по хуситам в Йемене, несколько танкеров с катарским СПГ остановились у берегов Омана. В настоящее время танкеры пытаются добраться к мысу Доброй Надежды на юге Африки или в Юго-Восточную Азию. Ожидалось, что они пройдут через Красное море для того, чтобы перевезти газ в Европу.
Накануне вечером российские танкеры с газом, который предназначен для Азии, ушли от северного входа в Суэцкий канал в Средиземном море. Речь идет о двух суднах. Один из них принадлежит российскому экспортному проекту «Ямал».
Ранее военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что шиитское движение «Ансар Алла» считает законными целями для атак все корабли США и Великобритании, которые наносили удары по территории Йемена. Сариа также заявил, что хуситы продолжат атаковать корабли США, Великобритании и Израиля в водах Красного и Аравийских морей.