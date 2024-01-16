Bloomberg: Катар и Россия уведут танкеры из Суэцкого канала

Агентство Bloomberg сообщило об отклонении трех катарских и двух российских танкеров с газом от первоначального маршрута.

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Уточняется, что они не зашли в Красное море через Суэцкий канал. Авторы ссылаются на данные в системе отслеживания судов. Не исключено, что на решение повлияли атаки йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на связанные с Израилем суда.

После того, как США на выходных нанесли удары по хуситам в Йемене, несколько танкеров с катарским СПГ остановились у берегов Омана. В настоящее время танкеры пытаются добраться к мысу Доброй Надежды на юге Африки или в Юго-Восточную Азию. Ожидалось, что они пройдут через Красное море для того, чтобы перевезти газ в Европу.

Накануне вечером российские танкеры с газом, который предназначен для Азии, ушли от северного входа в Суэцкий канал в Средиземном море. Речь идет о двух суднах. Один из них принадлежит российскому экспортному проекту «Ямал».