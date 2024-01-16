В Турции объяснили перебои в финансовых расчетах с Россией

Проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию, происходящие в последнее время, связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Об этом ТАСС сообщил источник в банковской сфере Турции.

"22 декабря было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах. Оно имеет очень широкие формулировки. Согласно этим правилам, как заявляется, иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, тоже могут подпасть под санкции. При этом оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов, практически запрещено. Поскольку обнародованные регуляционные меры имеют слишком широкие формулировки, есть необходимость получения дополнительных разъяснений", - сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что именно по этой причине происходят перебои в финансовых расчетах между Россией и Турцией, фактически банки находятся "в режиме ожидания".

Ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники в бизнес-сообществе сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров. Как сообщается, проблема начала принимать серьезный характер с декабря прошлого года. Тогда многие экспортеры начали жаловаться, что не могут получать платежи в турецких лирах и рублях из России. Такие переводы либо отправлялись некоторыми частными банками обратно напрямую, либо отклонялись на начальном этапе совершения операции якобы в связи с тем, что оплата производится за санкционную продукцию. По данным газеты, такие денежные переводы почти прекратились с 1 января.