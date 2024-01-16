Кремль отреагировал на сообщения о проверках банками Китая сделок с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы начатых китайскими госбанками проверках сделок, совершенных российскими клиентами. ТАСС

"Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями. Это прерогатива других ведомств и, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности", – подчеркнул он. Москва24

Представитель Кремля заявил, что РФ продолжает развивать двусторонние отношения с Китаем. News.ru