Кремль отреагировал на сообщения о проверках банками Китая сделок с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы начатых китайскими госбанками проверках сделок, совершенных российскими клиентами. ТАСС
"Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями. Это прерогатива других ведомств и, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности", – подчеркнул он. Москва24
Представитель Кремля заявил, что РФ продолжает развивать двусторонние отношения с Китаем. News.ru
О том, что два китайских банка ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов из-за угрозы наложения вторичных санкций США, агентство Bloomberg сообщило 16 января. Источники издания утверждают, что указанные банки инициировали проверки своего российского бизнеса, хотят разорвать связи с клиентами из санкционного списка, а также прекратить оказывать услуги оборонному сектору РФ. Газета.Ru