В Германии назвали основную проблему экономики Евросоюза
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что проблемой экономического положения Евросоюза является высокомерие. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Хабек сделал во время своего выступления на Давосском форуме. По его словам, раньше страны Европы воспринимали экономику как нейтральную сферу, которая не зависит от политики. Как считает Хабек, теперь эта ситуация изменилась — экономические отношения сегодня глубоко переплетены с дипломатической ситуацией.
«В чем заключается европейская проблема в новом экономическом мировом порядке? Проблема в высокомерии: мы думали, что нам не нужно ничего делать, потому что все работает на нас, это ушло. Теперь нам предстоит усердно работать. У нас нет другого выбора, кроме как делать нашу работу, другие не сделают это за нас», — заявил он.
Вице-канцлер также добавил, что некоторые страны стали использовать те конкурентные преимущества, к которым ещё не привыкли в Евросоюзе — использовать субсидии и выгоду из регулирования.
«Они могут это делать. Мы думали о них как о банке дешевой рабочей силы для наших продуктов. И мы, западный мир, зарабатывали. Конечно, Ближний Восток, Китай и другие страны имеют право на процветание. Они используют свои преимущества так же, как мы это делали», — добавил он.
Ранее в Федеральном статистическом бюро Германии сообщили, что ВВП страны сократился на 0,3% в 2023 году.