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Путин: в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований российских субъектов заявил, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. RT на русском

«В России полностью обеспечивается продовольственная безопасность. Сельское хозяйство демонстрирует уверенные темпы развития. В прошлом году достигнут рекордный показатель урожайности зерна», — отметил Путин. Ura.Ru

Также Путин заявил о росте экспортного потенциала агропромышленной отрасли. Российская газета

Путин: в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность
© РИА Новости
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