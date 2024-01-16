Путин: в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований российских субъектов заявил, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. RT на русском
«В России полностью обеспечивается продовольственная безопасность. Сельское хозяйство демонстрирует уверенные темпы развития. В прошлом году достигнут рекордный показатель урожайности зерна», — отметил Путин. Ura.Ru
Также Путин заявил о росте экспортного потенциала агропромышленной отрасли. Российская газета