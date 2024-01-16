Путин назвал выделенную на развитие новых регионов сумму

Президент России Владимир Путин рассказал, какую сумму власти направили в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Его слова приводит ТАСС.

На встрече с главами муниципальных образований регионов Путин раскрыл сумму, выделенную на развитие новых субъектов. По его словам, она составила более одного триллиона рублей — один триллион 77 миллиардов. «Это большие деньги», — подчеркнул Путин.

Российский президент подтвердил слова главы города Алчевска в ЛНР Альберта Апшева о том, что новые регионы активно работают. Путин отметил, что промышленные предприятия начинают работать, и «это здорово».