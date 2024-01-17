Зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли на 7,7%, а реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 4,4%, заявил президент РФ Владимир Путин. ТАСС

По словам главы государства, это неплохой показатель, однако, «имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим». RT на русском