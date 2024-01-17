В России назвали последствия продажи всех запасов евро из ФНБ для экономики

«Нам сегодня для наших непосредственных нужд и расчетов по бюджетной системе не нужны евро — непонятно, что с ними делать в дальнейшей перспективе. Мы уверенно идем по пути выстраивания собственной платежной платформы. Об этом недавно говорил Центробанк, что растет количество, в том числе нерезидентов, подключенных к российскому аналогу SWIFT. В этом смысле расчеты между странами в национальных валютах и введение цифрового рубля, который как системная единица помогает избегать вмешательства и контроля третьих стран, — это все полезные истории, которые обеспечивают нашу возможность вести внешнеэкономическую деятельность», — сказал депутат.