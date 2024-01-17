Москва и Минск согласовали подходы по защите рынка Союзного государства

Результаты совместной работы по ряду вопросов реализации единой промышленной политики, а также разработки правил подтверждения производства промышленной продукции на территории Союзного государства были рассмотрены 17 января вице-премьерами России и Беларуси, информирует БЕЛТА, уточняя, что подписание соответствующих документов запланировано на ближайшее время.

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Вице-премьер Петр Пархомчик и его российский коллега, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обсудили также подходы по обеспечению защиты общего рынка СГ. Они отметили, что двусторонние отношения в промышленной сфере устойчиво и динамично развиваются и подтвердили взаимную заинтересованность в расширении практического сотрудничества.

В ходе встречи российская сторона констатировала, что министерства промышленности двух государств согласовали 24 импортозамещающих инвестиционных проекта, которые финансируются за счет кредитных ресурсов России. Кроме того, дополнительно одобрены три проекта, а пять находятся на завершающей стадии согласования.

Среди других вопросов агентство называет поставки в этом году двигателей, которые производят Уральский и Коломенский моторные заводы, для установки на карьерную самосвальную технику БЕЛАЗ.

Российская сторона выразила также заинтересованность в совместной работе по созданию дополнительных производственных мощностей и центра компетенций на территории Беларуси по выпуску в интересах белорусских и российских заказчиков сложных компонентов высокоскоростных редукторов.