Транзиту российского газа через Украину предрекли остановку

Транзит российского газа через Украину могут окончательно остановить в скором времени, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил вероятность такого развития событий.

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«Американцы будут давить на Украину, чтобы те окончательно перекрыли транзит. Там остались не очень большие объемы, примерно 42 миллиона кубов в сутки. Но окончательно пока не перекрывают, давая Европе нормально перезимовать. Лишившись этих объемов, будет рост цены и определенные риски», — высказался аналитик.

Я думаю, есть договоренности о том, что этот отопительный сезон пройдем, а дальше можно будет отказываться от российского газа, а в перспективе вводить некие санкции, запрещающие его покупать Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

По словам Игоря Юшкова, у сторон есть взаимные претензии друг к другу по контракту, поэтому формально как Киев, так и Москва могут в любой момент разорвать соглашение. Сам контракт истекает в конце 2024 года, но для продолжения поставок не обязательно заключать новый, добавил специалист. Это связано с новой системой закупок, которая действует в Европе.

«Долгосрочный контракт не нужен. "Газпром", когда ему надо, просто пойдет на аукцион и возьмет объемы для транзита, которые ему нужны — на сутки вперед, на месяц вперед. Они, конечно, могут ввести прямые санкции против "Газпрома", что с ним нельзя вести экономические отношения, и тогда он не сможет прийти на аукцион», — заключил он.

Как заявил глава австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн, транзит российского газа через Украину может прекратиться в 2024 году. По его словам, риск связан с тем, что трубопроводы проходят по территории, где идут боевые действия. Кроме того, договор между Украиной и Россией на транзит газа истекает в конце 2024 года.