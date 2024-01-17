Берн объяснил подход к вопросу передачи активов РФ Украине

Берн внимательно следит за работой, которую ведут сейчас на международном уровне в отношении замороженных активов России, и выступает за решение соответствующее праву. Об этом «РБК» сообщили в Федеральном департаменте экономики, образовании и исследований Швейцарии.

Там отметили, что особенно наблюдают за дискуссиями стран G7 и Евросоюза касательно обездвиженных активов Банка России. В департаменте добавили, что в этом вопросе Берн выступает за решение, которое отвечало бы правовой системе самой Швейцарии, международному праву и внешнеполитическим целям.

«В отношении российских активов правительство страны придерживается международной позиции», — подчеркнули там.