Молдавия впервые закупит сжиженный газ у США

На следующей неделе корабль доставит сжиженный газ из США в греческий Александруполис, рассказал министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Об этом пишет «Прайм».

Ранее министр сообщил, что Молдавия продолжает диверсифицировать источники поставок газа. Он добавил, что Кишинев намеревается впервые использовать для доставки энергоресурсов морские пути.

«Мы, вероятно всего, закупим на следующей неделе напрямую с корабля, который привозит газ из США», — отметил Парликов.

Он уточнил, что топливо будет получено из Греции, через терминал сжиженного газа в Александруполисе. Он добавил, что стоимость топлива составит порядка 300 евро за 1 тыс. куб. м.