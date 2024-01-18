Макрон: у стран ЕС есть два года, чтобы решить, нужен ли им суверенитет

В ближайшие два года Европейский Союз (ЕС) и входящие в него страны должны будут решить, хотят ли они быть суверенными. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

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"В 2024 и 2025 году европейские страны и Евросоюз, как структура, должны будут решить, хотят они быть суверенными или нет", — сказал Макрон во время своей речи на давосском экономическом форуме.

По мнению французского лидера, странам Евросоюза также предстоит принять решения относительно конфликта на Украине, сотрудничества с соседними странами за пределами ЕС, а также по вопросу обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке.