Китай сократил объем торговли с Украиной

Объем торговли Китая с Украиной в 2023 году уменьшился на 10,8% и составил $6,81 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно опубликованной статистике ведомства, за 12 месяцев Китай экспортировал на Украину товары на $2,78 млрд (падение на 15,3%). Поставки в обратном направлении за год сократились на 7,4%, до $4,03 млрд. По сравнению с 2022 годом положительное сальдо украинской стороны увеличилось на 19%, до $1,25 млрд.

Стоимость продукции, которую Китай поставил Украине за декабрь, составила $290,07 млн. Это на 14,6% больше, чем в ноябре. Поток украинских товаров в КНР составил $339,18 млн, за месяц увеличившись на 32,7%. Декабрьский товарооборот двух стран в итоге составил $629,25 млн, оказавшись на 23,7% выше ноябрьского.

Украина - ведущий поставщик кукурузы в КНР. Как следует из статистики ГТУ, на этот сельхозпродукт по стоимости приходится почти половина импорта Китая из данной страны. Другие украинские товары, закупаемые Китаем, - жмых, подсолнечное и рапсовое масло, ячмень, ферроникель, говядина, соевые бобы, прочая пищевая продукция, сырье и полуфабрикаты.

Основные статьи китайского экспорта на Украину - товары широкого потребления, электромобили, литиевые батареи, шины для автобусов, грузовиков и легковых автомобилей, смартфоны, телевизионное оборудование и многое другое.