Минсельхоз разрешил первую поставку куриного мяса без пошлин

Министерство сельского хозяйства одобрило ввоз в Россию первых 18,5 тонны куриного мяса в рамках беспошлинной квоты. Об этом сообщает «Прайм».

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На фоне роста цен Россельхознадзор с 23 ноября начал выдавать разрешения на поставки яиц турецким предприятиям. Минсельхоз обнулил таможенные пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.

В конце прошлого года правительство РФ также утвердило постановление о беспошлинном ввозе замороженного мяса домашних кур. Пошлины на курятину в объеме до 140 тысяч тонн не будут взиматься с 1 января по 31 декабря 2024 года.

К 18 января остаток тарифной льготы составил 139 981,5 тонны.