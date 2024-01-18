Международные резервы России снизились за неделю

Согласно материалам Банка России, международные резервы страны упали на 5,9 миллиардов долларов за неделю. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на 12 января 2024 года международные резервы РФ составили 592,6 миллиардов долларов — это на 1% ниже, чем было 5 января (598,5 миллиардов долларов). Причиной такого сокращения в Банке России назвали отрицательную переоценку.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 12 января 2024 года составили $592,6 млрд, сократившись за неделю на $5,9 млрд, или на 1%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки», — сообщили в Банке России.

Международные резервы — высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства страны. Они включают в себя средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото.