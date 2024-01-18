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Кабмин одобрил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве

Правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве от 1956 года. Газета.Ru

"Документ одобрен", - сообщили в пресс-службе правительства РФ. ТАСС

Ранее сообщалось, что российская сторона готова прервать соглашение с Великобританией, по которому британские суда могут осуществлять рыболовный промысел в Баренцевом море. Соответствующий законопроект был внесен в правительство Минсельхозом и МИД РФ. В законопроекте подчеркивается, что прерывание соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России. Москва24

Кабмин одобрил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве
© РИА Новости
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