США продлили для своих граждан лицензию на оплату налогов в России

США разрешили своим гражданам и компаниям платить налоги в России до 17 апреля
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило генеральную лицензию, которая позволяет американским гражданам и компаниям проводить транзакции для уплаты налогов, денежных сборов и торговых пошлин в России. Она будет действовать до 17 апреля 2024 года.
Документ также разрешает физлицам и юрлицам США покупать или получать российскую разрешительную и регистрационную документацию, лицензии и сертификаты. Лицензия распространяется на случаи, когда эти действия необходимы для работы в стране.
В феврале 2022 года Минфин США запретил американским гражданам и бизнесу операции с Фондом национального благосостояния, Центробанком и Минфином России. Генеральная лицензия на уплату налогов и пошлин в России была выпущена в марте 2022-го , и с тех пор неоднократно продлевалась.