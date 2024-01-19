Кризис в Красном море может привести к росту цен на продукты в Европе

Эскалация ситуации в Красном море может привести к срыву поставок продовольствия и повышению цен на продукты в европейских странах.

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Об этом пишет агентство Bloomberg.

В статье говорится, что корабли с продовольствием были вынуждены изменить маршрут в связи с атаками хуситов на более длинный и затратный, который подразумевает огибание всего африканского континента.

Как пишет агентство, на фоне этого суда рискуют не успеть доставить продукты до истечения их срока годности.

«Хаос в Красном море начинает приводить к перебоям в поставках продуктов, от кофе до фруктов, и угрожает остановить замедление инфляции цен на продовольствие», — говорится в материале.