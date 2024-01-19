В Кремле оценили число желающих присоединиться к БРИКС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стремление многих государств присоединиться к БРИКС создает позитивный настрой. Представитель Кремля уточнил, что их число достаточно велико, передает агентство «Прайм».
Как отметил Песков, цифры подтверждают то, что многие считают траекторию на членство в БРИКС «отвечающей национальным интересам».
Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что членство в БРИКС заинтересовало, в частности, Саудовскую Аравию. По его словам, главе государства Владимиру Путину удалось поднять эту тему в ходе беседы со своим коллегой во время визита в Эр-Рияд.
Песков указал на то, что Россия взаимодействует с Саудовской Аравией.
Ранее Аргентина официально отказалась от планов по присоединению к БРИКС. Ситуацию позднее прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, такой ответ страны является суверенным решением. При этом дипломат добавил, что считает это решение неокончательным.