Стало известно, на сколько снизился внешний долг России за 2023 год

Внешний долг России за 2023 год снизился на $57 млрд
Внешний долг России на 1 января 2024 года составил $326,6 млрд, это на 14,9% (или на $57,1 млрд) ниже показателя на начало 2023 года, следует из материалов ЦБ РФ.
"Основной вклад внесло сокращение обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования. Опережающими темпами сокращалась задолженность органов государственного управления, что обусловлено уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения", - отмечает регулятор.