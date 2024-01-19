Названо неожиданное преимущество России над США

Себестоимость добычи одного биткоина в России в полтора раза ниже, чем в США. Неожиданное преимущество российской отрасли промышленной добычи криптовалюты (майнинга) над американской в беседе с «РБК-Крипто» назвал основатель и генеральный директор компании BitRiver Игорь Рунец.

Сейчас цена для России в среднем составляет около 15 тысяч долларов, тогда как в Соединенных Штатах она доходит до 23 тысяч долларов. После халвинга (плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов, которые создаются и распределяются среди майнеров, выполняющих проверку и подтверждение транзакций в сети) эти суммы даже увеличатся на фоне роста интереса к криптовалюте и комиссий за транзакции и достигнут 24 тысяч и 37 тысяч долларов соответственно, предположил он.

Российский майнинг по сравнению с аналогичной отраслью США обладает гораздо большим количеством свободных мощностей, также климат в России существенно холоднее, а цены на электроэнергию ниже, объяснил Рунец. При этом за счет большого числа ГЭС и АЭС энергобаланс РФ является одним из самых зеленых в мире, добавил он.

Эксперты BitRiver прогнозируют, что уже в 2024 году биткоин может обновить исторический максимум в 69 тысяч долларов. Если американские регуляторы не будут «закручивать гайки», то первая криптовалюта может подорожать и до 100 тысяч долларов.