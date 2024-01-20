Минфин США: Россия за год сократила вложения в гособлигации США в 2,5 раза

Россия с сентября 2022 года сократила сократила вложения в американские государственные облигации в 2,5 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Министерства финансов США.

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Сейчас объем этих вложений составляет $28 млн, а еще в ноябре 2023 года он был больше на $3 млн. В сентябре 2022 года этот показатель держался на отметке в $73 млн. В структуре нынешних вложений РФ в госдолг США $25 млн составляют вложения в долгосрочные, а $3 млн - в краткосрочные облигации.

На первом месте по объему инвестиций в госдолг США находится Япония с $1,127 трлн. На втором - Китай с $782 млрд, на третьем - Великобритания с $716,2 млрд. При этом все три страны в 2023 году увеличили объем этих вложений.