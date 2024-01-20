В ЕС заявили о росте «энергетической бедности»

Все больше и больше людей оказываются под растущим давлением и сильнее страдают от энергетической бедности. Более того, переход ЕС к «зеленой» экономике может продолжить повышать цены на энергоносители, что, в свою очередь, может привести к обнищанию наиболее уязвимых групп населения. (...) Существует множество данных, свидетельствующих о том, что женщины страдают и будут страдать от энергетической бедности в большей степени, чем мужчины Роман Хайдер член Европарламента (ЕП) от Австрии