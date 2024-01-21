Экспорт муки станет основным фактором развития отрасли

В прошлом году Россия экспортировала рекордные за последние десятилетия объемы муки, более 1,2 млн тонн. Эксперты считают, что развитие отрасли будет происходить преимущественно за счет экспорта продукта, а для поддержки экспорта отрасли нужно государственное субсидирование.

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Потенциал по дальнейшему увеличению экспорта, безусловно, есть, заявил Александр Старцев, директор по развитию, стратегии и продажам «Агрополиса Сабурово». Однако завоевать больше места на мировом рынке муки будет непросто, так как конкуренция здесь гораздо выше, чем при экспорте зерна, говорится в сообщении эксперта, с которым ознакомилась sfera.fm.

В качестве примера эксперт привел компанию «Агрополис Сабурово» и три составных элемента, которые обеспечивают успешный экспорт:

Первое — профессиональная команда, которая может выстроить коммуникацию с покупателями из любой страны, а также построить грамотную логистику, что в условиях санкций становится одним из ключевых моментов.

Второе — производственные мощности компаний. И третье — конъюнктура и поддержка государства. Как только три этих фактора складываются, тогда увеличивается и география продаж, и объем экспорта, и рентабельность, отметил эксперт.

На сегодняшний момент «Агрополис Сабурово» напврялет на отгрузку за рубеж от 10 до 15 тыс тонн муки и от 15 до 25 тыс тонн отрубей в месяц. По итогам 2023 года компания экспортировала более 130 тыс тонн муки и более 160 тыс тонн отрубей. Экспорт «Агрополиса Сабурово» осуществлялся более чем в 10 стран на разных континентах: поставки идут и в Африку, и в Азию, и в арабские страны.