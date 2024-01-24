Китай резко нарастил закупки нескольких видов продукции из России

По итогам 2023 года Китай резко нарастил и удвоил закупки нескольких видов продукции из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Главного таможенного управления КНР.

За это время импорт алюминия вырос в 2,1 раза, до 2,87 миллиарда долларов в денежном выражении (плюс 108,8 процента к уровню 2022 года), а ввоз растительных масел и жиров увеличился вдвое, достигнув уровня 2,6 миллиарда. Значительные темпы роста также продемонстрировал импорт масличных семян и плодов из РФ (плюс 80,2 процента, до 1,31 миллиарда долларов).

Единственной категорией из наиболее востребованных видов импортируемой из России продукции, которая продемонстрировала спад, оказалась древесина. Ее ввоз в Китай по итогам 2023 года сократился на 12 процентов и опустился до уровня 3,6 миллиарда долларов. В целом КНР за 12 месяцев нарастила закупки товаров из РФ на 12,7 процента, до 129,1 миллиарда, заключили аналитики.