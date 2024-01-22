Власти попросили нефтекомпании сдерживать цены на бензин

На прошлой неделе на одном из совещаний вице-премьер Александр Новак призвал нефтяников не повышать стоимость топлива на АЗС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные данные.

Совещание было созвано в связи с возможным влиянием аварии на Нижегородском НПЗ на рынок бензина, уточняет издание.

Как отмечает пресс-служба правительства, были отмечены стабильность цен на топливо в России и отсутствие его дефицита. Однако оптовая стоимость бензина на бирже росла почти весь январь на фоне снижения выпуска топлива Нижегородским НПЗ.

Регуляторы пока не намерены предпринимать жестких шагов, ограничившись рекомендациями нефтяникам по насыщению рынка бензином. В Минэнерго ранее заявляли о возможности перенаправить часть экспорта топлива на внутренний рынок.