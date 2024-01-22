Госбанки Китая начали спасать юань

Крупнейшие государственные банки Китая начали операции на валютном рынке, чтобы поддержать курс юаня и акции китайских компаний, стоимость которых обновляет многолетние антирекорды. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

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В основном для спасения национальной валюты в продажу идут американские доллары, таким образом сокращается ликвидность офшорных юаней, курс которых формируется на бирже. Курс внутренних юаней контролирует Народный банк Китая, однако Пекин старается не допускать ситуации, когда два курса юаня слишком сильно расходятся друг с другом.

По словам одного из собеседников агентства, продажи долларов носили агрессивный характер. За допустимую черту, по всей видимости, был взят уровень 7,2 юаня за доллар.

Это не первый случай за последние несколько месяцев, когда госбанкам приходится спасать юань от падения. Так, в ноябре китайская валюта в рамках такой политики укрепилась до локального максимума.