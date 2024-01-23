Кабмин поддержал продление обязательной продажи валютной выручки

Об этом говорится в официальном Telegram кабмина.

Как отметил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, соответствующая мера продемонстрировала свою эффективность и помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке благодаря достижению достаточного уровня валютной ликвидности.